In den 1920erJahren hergestellt und verwendet : Knecht-Ruprecht-Stickerei im Museum

Aus dem Bestand des Deutschen Textilmuseums Krefeld: Ein Kinderlätzchen mit Knecht-Ruprecht-Motiv aus den 1920er-Jahren. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Das Deutsche Textilmuseum Krefeld besitzt ein rund 100 Jahre altes Lätzchen für ein Kleinkind aus Leinen samt Stickerei, das den Knecht darstellt. Es stammt aus dem Märkischen Kreis im Sauerland.

(RP) „Habt guten Abend, Alt und Jung bin allen wohl bekannt genug. Von drauß‘ vom Walde komm ich her; ich muss Euch sagen, es weihnachtet sehr“, heißt es im bekannten Gedicht „Knecht Ruprecht“ von Theodor Storm (1817-1888). Knecht Nikolas, Ruppknecht, Knäacht, Belzenruppert, Bullenklas, Pelzmärtel, Hans Muff – Knecht Ruprecht kennen Kinder in Deutschland unter zahlreichen Namen. Der Begleiter des Nikolauses oder des Christkindes stammt wohl aus dem altdeutschen Volksglauben. Das Deutsche Textilmuseum Krefeld besitzt ein rund 100 Jahre altes Lätzchen für ein Kleinkind aus Leinen samt Stickerei, das den Knecht darstellt. Es stammt aus dem Märkischen Kreis im Sauerland.

Das heutige Weihnachtsfest orientiert sich an dem 25. Dezember, dem Tag der Wintersonnenwende. Die Lichtsymbolik der wieder länger werdenden Tage bezog das Christentum auf die Geburt Jesu. Die Bedeutung dieses Tages findet sich auch bei anderen Religionen: Die Römer feierten den Invictus Sol, den unbesiegten Sonnengott, die Germanen ihr Julfest. Sie glaubten in dieser Zeit an das Eingreifen und Umziehen der Geister und großen Götter, die sich in mancher Gestalt den Menschen zeigten. Der Knecht Ruprecht ist wohl ein Überbleibsel aus dieser heidnischen Zeiten, wo man sich zum Winteranfang vermummte, um den winterlichen Sturmdämon darzustellen. Gerade im zwölften Monat wüteten die stürmischen Götter mit ihren Geisterheeren im Glauben der Germanen über das Land wie der Wilde Jäger, wohl der germanische Gott Wodan, und Frau Holle. Das Christentum „übernahm“ nicht selten Elemente aus solchen heidnische Bräuchen, die dann dem christlichen Glauben angepasst wurden. So wird es auch mit Knecht Ruprecht gewesen sein, der Kindern Angst einjagen sollte, wenn er als dunkle Gestalt mit seinen Ketten rasselte und mit der Rute drohte.

Info Historisch kostbare Textilien und Bekleidung Das Deutsche Textilmuseum Krefeld gehört zu den international wichtigsten Sammlungen mit historisch kostbaren Textilien und Bekleidung. Die Sammlung umfasst heute über 30.000 Objekte aus allen Teilen der Welt von der Antike bis zur Gegenwart, die allerdings nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist. Das Museum öffnet immer nur während der Sonderausstellungen und ist zurzeit geschlossen. Weitere Informationen stehen unter www.deutschestextilmuseum.de.

Die Figur des Knecht Ruprecht blieb im Christentum zeitlich im Dezember verortet, im Rheinland aber mit unterschiedlichen Namen. Stromaufwärts an der Mosel wird er Belzebub genannt. Am linken Niederrhein begleitet er oft als Hans Muff den Heiligen Nikolaus, in Krefeld-Hüls den Nikolaus und Nikodemus als Zarras. Auf der anderen Rheinseite in Duisburg lernen die Kinder ihn als Knecht Ruprecht mit dem Christkind kennen. In der christlichen Vorweihnachtszeit zieht er durch die Häuser, lässt die Kinder niederknien und beten. Brave Kinder beschenkt er mit Nüssen und Äpfeln, die unartigen erhalten die Rute oder kommen in den Sack.

Die Darstellung aus dem Deutschen Textilmuseum zeigt den Knecht Ruprecht alleine – auch diese Form ist bekannt, denn manchmal wurde er dem Heiligen Nikolaus gleichgesetzt. Dargestellt ist Knecht Ruprecht mit Rute und Sack auf dem Rücken, ein Schaukelpferd ziehend vor einem niedrigen Tisch mit Weihnachtsbaum. „Das Lätzchen des Textilmuseums, das vermutlich nicht als Speiselätzchen, sondern als Dekoration oder als Spucklätzchen am Nikolaustag und den Weihnachtsfesttagen verwendet wurde, zeigt keine gefühlsbetonte Szenerie noch Knecht Ruprecht inmitten einer Kinderschar, sondern verweist in der möglicherweise absichtsvoll sparsamen Art der Gestaltung auf das erzieherische Mittel angsterzeugender, regulatorischer Maßnahmen“, sagt Isa FleischmannHeck, stellvertretende Museumsleiterin. „Die Rute, die ist hier. Doch für die Kinder, nur die schlechten, die trifft sie auf den Teil, den rechten“, sagt Knecht Ruprecht im Gedicht von Theodor Storm. Diesen strafenden Aspekt verkörpert die Figur grundsätzlich in allen Regionen, auch wenn sie in unterschiedlicher Gestalt und Kombination erscheint.

Das Lätzchen aus Leinen wurde mit roter Baumwolle im Stielstich bestickt. Diese Stichart ist am gängigsten zum Besticken von Linien und eignet sich gerade bei geschwungenen Konturzeichnungen. „Laut Vorbesitzerin wurde es in den 1920erJahren hergestellt und verwendet“, so Fleischmann-Heck. Die Stickerei ist wie eine Zeichnung ausgeführt, zum Teil skizzenhaft, als wenn die Stickerin ohne Vorzeichnung gearbeitet hätte. „Der Stil widerspricht traditionellen Darstellungsformen weihnachtlicher Motive“, erläutert sie.