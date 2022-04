Viel los in Krefelds City : 80 Künstler beim Pottbäckermarkt

Vorfreunde bei den Planerinnen auf den 7. und 8. Mai: In der City zeigen unter anderem knapp 80 Künstler Werke aus Porzellan und Keramik. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Am Muttertagswochenende dürfen sich die Krefelder auf den ersten Pottbäckermarkt seit Ausbruch der Pandemie freuen. Gleichzeitig gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag und einen Trödelmarkt rund ums Behnisch-Haus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bärbel Kleinelsen

Die Vorfreude bei den Krefelder Keramik-Künstlern ist groß. „Mir hat der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen sehr gefehlt. Ich freue mich deshalb, dass ich auf dem Pottbäckermarkt alle wiedersehe und mich inspirieren lassen kann“, sagt Dörte Scherbartt, die 2018 den Niederrheinischen Keramikpreis gewann. Auch Rieke Hartwig vom Atelier „Feuerfest“, ebenfalls Preisträgerin und von Anfang an beim Pottbäckermarkt dabei, ist froh, dass es endlich wieder losgeht. Am 7. und 8. Mai ist es soweit. Rund um die Dionysiuskirche zeigen knapp 80 Künstler Werke aus Porzellan und Keramik.

„Vor Corona hatten wir knapp 100 Aussteller, wir sind also mit der Anzahl der Bewerbungen nach zwei Jahren Zwangspause sehr zufrieden“, sagt Claire Neidhardt vom Krefelder Stadtmarketing, das den Markt ausrichtet. Zehn neue Künstler sind diesmal dabei, und auch aus dem Ausland reisen wieder „Pottbäcker“ an. „Aus Japan kommt beispielsweise Herr Atsushi Kitahara zu uns, der für seinen innovativen Umgang mit Form und Farbe in Oldenburg ausgezeichnet wurde. Er kombiniert Weiß mit kräftigen Farben“, erklärt Neidhardt.

Info Drei Märkte und ein verkaufsoffener Sonntag Der Pottbäckermarkt ist am Samstag, 7. Mai, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 8. Mai, von 11 bis 18 Uhr auf dem Dionysiusplatz zu finden. Der Niederrheinische Keramikpreis wird am Sonntag um 16 Uhr verliehen. Am Samstag ist der Bauernmarkt von 10 bis 14 Uhr auf der Rheinstraße, Ecke Hochstraße. Am Sonntag haben die Geschäfte zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet und es gibt einen Trödelmarkt.

Die Stadtmarketing-Chefin freut sich, dass immer mehr der gezeigten Werke nicht nur richtige Hingucker sind, sondern auch nützliche Funktionen haben. Immer größer werde zudem der Anteil an Objekten für den Outdoor-Bereich, besonders für den Garten. „Wir haben auch diesmal bei der Auswahl der Aussteller viel Wert auf Ausbildung und Können gelegt, gezeigt wird hochwertige Keramik und keine Hobby-Kunst“, betont Claire Neidhardt. Am Sonntag, 8. Mai, ab 16 Uhr wird traditionell auch wieder der Niederrheinische Keramikpreis verliehen, der mit einem Preisgeld von 1000 Euro dotiert ist. In der Jury sitzen neben Knut Michalk und seiner Kollegin aus der Hochschule Niederrhein, Fachbereich Design, auch noch Mitglieder des Krefelder Kunstvereins und der Stadt Krefeld.

Der Pottbäckermarkt wird flankiert von einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr und dem Trödelmarkt „Krefelder für Ukrainer“, der ebenfalls zwischen 13 und 18 Uhr rund um das Behnisch-Haus zu finden sein wird. Alle Einnahmen durch die Standgebühren werden laut Krefelder Werbegemeinschaft, die den Trödelmarkt organisiert, für den guten Zweck gespendet. Am Samstag finden Käufer regionaler Produkte und Lebensmittel den Bauermarkt von 10 bis 14 Uhr auf der Rheinstraße, Ecke Hochstraße. Dort werden Leckeres und Schönes direkt vom Erzeuger angeboten.

Die Corona-Zeit, so schwer sie auch für Kulturschaffende war, habe auch gute Seiten gehabt, sagt Gilda Dankert-Michalk. „Wir hatten Zeit, Neues auszuprobieren und andere Arbeitsformen zu entdecken. Ich habe Videofilme davon gemacht und online gestellt.“ Zusammen mit ihrem Mann Knut Michalk und vier weiteren Krefelder Keramik-Künstlerinnen eröffnete sie zudem zu Beginn der Pandemie die Galerie „ebenErdig“ am Westwall, direkt gegenüber des Kaiser-Wilhelm-Museums. „Wir haben uns gut in den zwei Jahren eingelebt und sind zufrieden. Natürlich hoffen wir, dass es jetzt, wo alles wieder aufmacht, noch besser wird. Immerhin hatten wir im Dezember unser erstes richtiges Weihnachtsgeschäft. Vorher hatten wir wegen Corona immer mal wieder schließen müssen“, erzählt Mitstreiterin Antje Schwittmann-Schops.