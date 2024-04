Streit in Krefeld um Aufnahme neuer MItglieder Kluft zwischen MIT und CDU wird immer breiter

Bei einer Kreisvorstandssitzung ist es zum offenen Streit gekommen. Insbesondere die Ablehnung Wageners stieß auf kritische Anfragen – was er sich denn habe zuschulden kommen lassen, lautete die Frage. Beobachter gehen davon aus, dass Parteichef Blondin und seine Getreuen verhindern wollen, dass Vermeulens MIT und der Wirtschaftsmann Wagener zu viel Einfluss in der Partei bekommen. Teile der Partei sind wohl auch unzufrieden mit Blondin. Ihm wird Untätigkeit vorgeworfen und angelastet, dass die Partei in Krefeld zu profillos auftrete. Andererseits hat Blondin in Traar und in Krefeld eine beachtliche Hausmacht an Wählern hinter sich. Die Landtagswahlkämpfe 2017 und 2022 hat er souverän gewonnen und seinen Wahlkreis direkt geholt.