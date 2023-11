Interview mit der Grünen-Ratsfrau Julia Müller Krefeld klimaneutral – ist das wirklich zu schaffen, Frau Müller?

Die Klimadebatte in Krefeld gewinnt nun, da der finale Entwurf für das KrefeldKlimaNeutral2035 -Gutachten vorliegt, an Fahrt. Zuletzt hat der Klimaausschuss das Thema in den Rat verwiesen. Zwei Fragen drängen sich auf: Wie realistisch sind die Kostenschätzungen, wonach die Stadt rund 226 Mio. Euro und die Gesamtheit aller Privaten rund 35 Milliarden Euro investieren müsste?