20. September : Klima-Demo durch die Innenstadt

Krefeld In der Seidenstadt startet der Protestzug um 12 Uhr am Hauptbahnhof.

(jon) Auch Krefeld soll mitmachen: Für Freitag, 20. September, ist weltweit ein Klimastreik geplant, zu dem auch die Fridays for Future-Bewegung sowie ein Bündnis aus Verbänden, Gewerkschaften und auch der Deutsche Kulturrat aufrufen. Vor allem Erwachsene werden aufgefordert, die Schüler zu unterstützen. „Wir brauchen die Hilfe von allen Erwachsenen, wir brauchen jeden einzelnen für unsere Zukunft im wahrsten Sinne des Wortes an unserer Seite“, sagt Jonathan Erdmann aus der Fridays for Future Ortsgruppe Krefeld. In der Seidenstadt startet die Demo am 20. September, 12 Uhr, am Hauptbahnhof. Der Zug führt in Schleifen durch die Innenstadt und endet nach einer Sitzblockade auf der Sankt-Anton-Straße am Rathaus mit weiteren Kundgebungen. Im Anschluss werden Unterschriften für eine Petitionen gegen die geplanten Baugebiete in Krefeld gesammelt. „Wir haben den Beginn bewusst auf zwölf Uhr gelegt, weil wir als Ortsgruppe Krefelder Einzelhändler, Unternehmen und Arbeitnehmer aufrufen, eine ausgedehnte Mittagspause auf unserer Demo zu verbringen“, so Björna Althoff.