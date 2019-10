Aus den Stadtteilen : Kliedbrucher sammeln 1600 Unterschriften

Kliedbruch Der Protest der Kliedbrucher gegen die Änderung des Regionalplans hat Düsseldorf erreicht. Fälschlicherweise hatten wir das Engagement des dortigen Bürgervereins den Kollegen aus Grönland zugeschrieben, die ebenfalls sehr aktiv gegen eine Änderung des Regionalplans und eine mögliche Bebauung an der Ottostraße vorgehen.

Diesmal jedoch waren es die Mitglieder des Bürgervereins Kliedbruch, die ihre Unterlagen nach Düsseldorf zur Bezirksregierung brachten. Andrea und Uwe Schwalm, Jürgen Schiffer, Christoph van Gemmern und Detlef von Hofe übergaben den Einspruch zur 1. Änderung des Regionalplans an Christoph van Gemmeren, der im Referat 32 tätig ist. Er erhielt die Unterlagen zusammen mit über 1600 Unterschriften, die der Bürgerverein Kliedbruch gesammelt hatte.

In einem „sehr freundlichen“ einstündigen Gespräch konnten die Vertreter aus Krefeld die Sorgen der Bürger aus dem Kliedbruch darlegen und sprachen mit dem Experten über das weitere Vorgehen im Verfahren. Der Vorstand des Bürgervereins betont in seinem Einspruch, dass die betroffenen Landschaftsabschnitte KR_02 und KR_11 der Bevölkerung als Naherholungsgebiet dienen und die Gebiete als Luftschneisen für die Innenstadt, sowie Bockum und Uerdingen dienen.