Aus den Stadtteilen : Kleine Lösung für Uerdinger Bücherei

Krefeld-Uerdingen Es tut sich was. Wie die Stadt mitteilt, können wieder Bücher am Uerdinger Markt ausgeliehen werden. Noch sind es nur wenige Exemplare. Der große Wurf soll aber kommen. Der Arbeitskreis „Erhalt Bücherei Uerdingen“ ist skeptisch.

In den Uerdinger Herbertzhäusern können wieder Bücher ausgeliehen werden. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Was sich nach einer Jubel-Nachricht anhört, entpuppt sich auf den zweiten Blick als kleine Lösung, als Signal dafür, dass (Wahl-)Versprechen eingehalten werden. Entsprechend äußert sich Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD): „Auf Dauer möchten wir wieder einen herkömmlichen Leihbetrieb in Uerdingen einrichten. Daran arbeiten wir.“ Auf seine Initiative hin wird in der ehemaligen Uerdinger Bücherei am Marktplatz wieder eine kleine Bücherauswahl angeboten.