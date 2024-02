Erfolgreiche Aktion für Jugendliche In Krefeld – Kleidung tauschen zum Nulltarif

In der Folgewoche darauf, am Freitag, 15. März, stellt sich der Jugendbeirat zwischen 15 und 18 Uhr am Neumarkt vor. Und einen Tag später beteiligt er sich am Krefeld weiten „CleanUp Day“. Außerdem trifft sich der Jugendbeirat jeden ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr zur Mitgliederversammlung in den eigenen Räumen am Ostwall 107. Alle Krefelder Jugendlichen sind dazu eingeladen, vorbeizuschauen und mitzudiskutieren. Im März findet der Termin ausnahmsweise am Dienstag, 12. März, ebenfalls um 17 Uhr statt.