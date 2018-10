Krefeld: Kleiderwechsel Flohmarkt für Frauen im Südbahnhof

Krefeld Der Kauf- und Tauschmarkt von und für Frauen findet am Sonntag, 28. Oktober, 11 bis 15 Uhr im Südbahnhof statt.

(RP) Eine feste Größe im Programm des Werkhauses ist der dreimal jährlich stattfindende Kauf- und Tauschmarkt KleiderWechsel. Am Sonntag, 28. Oktober, ist es wieder so weit. Von 11 bis 15 Uhr kann der Kleiderschrank in Hinblick auf den bevorstehenden Herbst optimiert werden. Tolle Teile zu Schnäppchenpreisen finden sich in den Gemäuern des denkmalgeschützten Bahnhofes an der Saumstraße immer. Auch im Oktober präsentieren die Teilnehmerinnen der Couture-Fabrik auf dem Laufsteg ihre selbst entworfenen Kreationen. Um 13 Uhr heißt es wieder: Raus aus dem Atelier, rauf auf den Laufsteg. Der Eintritt frei, es gibt Getränke und Snacks und auch die Möglichkeit der Anprobe ist gegeben.