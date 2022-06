Lesung in Krefeld : Als Klaus Pohl mit Zadek den legendären „Hamlet“ probte

Lesung Klaus Pohl, Glasfoyer Theater, der Zadek Schauspieler liest ãSein oder SichtseinÒ Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Diese Lesung war großes Theater: Pohl fesselte das Publikum mit seinem Roman „Sein oder Nichtsein“ über eine Shakespeare-Inszenierung, die Geschichte schrieb.

Von Christina Schulte

Was für ein Abend: Klaus Pohl las aus seinem grandiosen Roman „Sein oder Nichtsein“ und machte ein großes Publikum im Theater für eine Weile glücklich. Das ist, weil Pohl alles kann. Beobachten und notieren – während der legendären Probezeiten zu „Hamlet“ 1999. Weil Pohl schreiben kann und aus diesen Tagebüchern einen Roman gemacht hat. Weil Pohl Dramaturg ist und weiß, wie man das Publikum fängt. Und weil Pohl auch Schauspieler ist.

Am Stehtisch bannt er die Gäste mit der Geschichte davon, wie es damals war, in Straßburg. Man sieht dem gut und lässig gekleideten Mann seine 70 Jahre nicht an, seine Stimme trägt über 90 Minuten ohne Mikro. Klaus Pohl hebt an und setzt alles in Schwingung. „An einem sonnigen Montag im Februar 1999 sammelte sich das gesamte Schauspielerensemble von Peter Zadeks Hamlet-Produktion in der Straßburger Wohnung, um mit der Probenarbeit zu beginnen“, lautet der erste Satz. Darin ist schon alles enthalten: Das Jahr, die Kühle der Jahreszeit, der Ort, der Regisseur Peter Zadek und all die großen Schauspieler: Angela Winkler, die Shakespeares „Hamlet“ spielen sollte; Ulrich Wildgruber, der 20 Jahre zuvor in Bochum Hamlet war und nun Polonius; Eva Mattes, die Königin Gertrud; Hermann Lause, der Geist; Annett Renneberg, die Ophelia; Otto Sander, der König von Dänemark; Uwe Bohm als Laertes. Auf dem Besetzungszettel für die Wiener Burg auch Klaus Pohl, der Horatio.

Nun ist es nicht so, dass Pohl hier Reklame mit Namen macht. Er charakterisiert die Menschen bei den Theaterproben in ihren Schwächen und Talenten, Ängsten und Gefühlen, unterstreicht mit Gestik und Mimik. In Schwingungen versetzt er auch das Wasser auf seinem Tisch, bis es hinuntertropft. Er hebt das Glas an, streckt die Hand von sich, bleibt im Lesefluss und stellt es erst nach einer ganzen Weile in das Off. Großer Spannungsbogen.

Wer die einzelnen Schauspieler und Theatermacher gar nicht so genau kennt, erfährt hier Menschliches über Frauen und Männer in besonderen Berufen. Dass Angela Winkler sich vor der Rolle fürchtete und vor Texthängern. Abhilfe schafft Zadek mit einer Souffleuse, die dann aber in einem schall- und luftdichten Gehäuse verschwindet, aus dem sie alle halbe Stunde zwecks Atmen auftaucht. Oder Uli Wildgruber, der sich auf der deutschen Seite des Flusses einmietet und dann doch schwach wird und mit den anderen im „Heiligen Grab“ zecht. Viel Amüsantes, einiges Anrührende, manches Gefühlvolle und auch Verrücktes fächert Klaus Pohl hier auf.

Im Anschluss erzählte er über sein Leben. Das Publikum dankte mehrfach mit langem, langem Applaus.