Kreishandwerkerschaft mit Sitz in Krefeld Klaus Koralewski – ein Handwerker aus Leidenschaft geht in Pension

(sti) Mit der höchsten Auszeichnung des Bundesverbands der Kreishandwerkerschaften ist Klaus koralewski in den Ruhestand verabschiedet worden. Der 64-Jährige langjährige stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein erhielt die Goldene Ehrennadel. „Dies ist die höchste Auszeichnung, die unser Verband zu vergeben hat“, sagte Kreishandwerksmeister Rolf Meurer während der Feier in Neuss – „und er hat sie mehr als verdient.“ Klaus Koralewski habe sein gesamtes Berufsleben in den Dienst der freiwilligen Handwerksorganisation, der Innungen und Kreishandwerkerschaften gestellt und sich unermüdlich für die Belange der Betriebe in der Stadt Krefeld und den Kreisen Viersen und Neuss eingesetzt, fügte Meurer unter dem Beifall der rund hundert Gäste hinzu.