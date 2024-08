Verwaltungsgericht Düsseldorf Althoff-Klage gegen Meyer und Schön ist eingereicht

Die Klage von Ratsfrau Björna Althoff gegen Oberbürgermeister Frank Meyer und Stadtdirektor Markus Schön ist am Dienstag beim Verwaltungsgericht Düsseldorf eingegangen. Wie berichtet, handelt sich um einen sognannten Kommunalverfassungsstreit, bei dem Akteure innerhalb eines Verfassungsorgans miteinander streiten, hier: der Kommunalverwaltung, die Stadtverwaltung und den Rat umfasst. „Die Klägerin begehrt die Feststellung, dass ihre öffentliche Anfrage vom 20.04.2023 von den Beklagten unwahr beantwortet wurde, wodurch sie als Ratsmitglied in ihren Rechten verletzt wurde“, heißt in der Klageschrift. Vertreten wird Althoff von zwei Spezialisten auf dem Gebiet – Fiete Kalscheuer und Nicolas Harding von der Kanzlei Brock Müller Ziegenbein.