Covestro hofft auf einen Betrieb in drei Jahren Klage gegen Krefelder Kohlenmonoxid-Pipeline erfolglos

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (Bund NRW) ist mit einer Verbandsklage gegen die Kohlenmonoxid-Pipeline zwischen Köln-Worringen und Krefeld-Uerdingen gescheitert. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf wies die Klage am Dienstag ab. Der Bund könne nicht die Überprüfung der kompletten Planfeststellung verlangen, da er den grundlegenden Planfeststellungsbeschluss aus dem Jahr 2007 nicht angegriffen habe, teilte das Gericht mit. Im Februar waren bereits zwei Frauen mit ihren Klagen gegen die Pipeline vor dem Verwaltungsgericht erfolglos gewesen. Auch die naturschutzrechtliche Argumentation des Bund führe zu keinem anderen Ergebnis, hieß es nun in der Begründung. Der Artenschutz – auch von Kreuzkröte und Zauneidechse – sei durch die angeordnete ökologische Baubegleitung sichergestellt. Gegen das Urteil kann beim OVG in Münster Berufung beantragt werden.