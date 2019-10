Rechtsstreit in Krefeld : Stadt verliert Prozess: Werbetafel muss weg

Foto: Lammertz, Thomas/Lammertz, Thomas (lamm) Die Werbetafel an der Kreuzung Hauptstraße/Untergath steht zu nah an der Autobahn A57. Die 40 Meter-Anbau- und Werbeverbotszone wird nach geltendem Recht vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn gemessen. Laut Weisung der Bezirksregierung muss die Tafel abgebaut werden.

Krefeld Mit der Klage vor dem Verwaltungsgericht wollte die Stadt Krefeld erzwingen, dass die umstrittene digitale Werbetafel der Firma Ströer an der Autobahnabfahrt Oppum stehen bleiben darf. Das Gericht hat die Klage jedoch abgewiesen.

Die Stadt ist mit ihrem Versuch gescheitert, über den Klageweg zu erzwingen, dass die digitale Werbetafel am Standort Hauptstraße/Untergath stehen bleiben kann. Die 16. Kammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf hat jetzt geurteilt und die Klage der Stadt gegen die Weisung der Bezirksregierung Düsseldorf als „unzulässig“ abgewiesen. Das teilte ein Gerichtssprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Es bleibt somit dabei, dass die Werbetafel der Firma Ströer Medien wegen fehlenden Baurechts abgebaut werden muss. Möglicherweise kommen nun Schadensersatzforderungen des Werbetafel-Betreibers Ströer auf die Stadt zu.

Unzulässig sei die Klage deshalb, weil es den allgemeinen Grundsätzen widerspreche, gegen eine fachaufsichtliche Weisung - in diesem Fall der Bezirksregierung an die Stadt Krefeld - zu klagen. „Es gibt kein Klagerecht“, erklärte der Sprecher des Gerichts. Warum die Rechtsabteilung der Stadt Krefeld dennoch zu dem Schluss kam, die Klage könnte aussichtsreich sein, ist unklar. Die Verhandlung hat am 11. September stattgefunden, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Info Rechtsstreit um Baurecht für Oppumer Werbetafel Die Stadt Krefeld ging davon aus, dass die Genehmigung der digitalen Werbetafel rechtskonform sei und die Abstände ordnungsgemäß berücksichtigt wurden und hat gegen die Bezirksregierung geklagt. Die 16. Kammer des Verwaltungsgerichtsdüsseldorf hat die Klage der Stadt Krefeld jetzt als „unzulässig“ abgewiesen.

Die Bezirksregierung hatte im Dezember 2018 der Stadt Krefeld in einem neunseitigen Schreiben die Weisung erteilt, die unrechtmäßig erteilte Baugenehmigung an den Werbetafel-Betreiber, das Unternehmen Ströer, zurückzunehmen. Die Stadt muss demnach „die erforderlichen ordnungsbehördlichen Maßnahmen treffen, um einen baurechtmäßigen Zustand herzustellen“. Heißt im Klartext: Die Untere Bauaufsicht der Stadt Krefeld sollte umgehend dafür sorgen, dass die Tafel abgebaut wird. Das geschah jedoch nicht, die Stadt reichte stattdessen Klage gegen die Bezirksregierung ein.

CDU-Politiker Thilo Forkel hat den Werbetafel-Standort von Anfang an kritisiert. Foto: Walter Rösler

Der Bezirksverordnete und Werbetafel-Kritiker der ersten Stunde Thilo Forkel (CDU) sieht nun Oberbürgermeister Frank Meyer in der Pflicht: „Ich erwarte, dass er am 8. Oktober in die Sitzung der Bezirksvertretung kommt und uns darlegt, wie der weitere Fortgang sein wird und warum er sich bislang geweigert hat, das Ding abzubauen“, sagt Forkel. Er hält es für ein Versäumnis des Oberbürgermeisters, bislang in dieser Sache nicht proaktiv auf die Bezirksvertretung zugekommen zu sein. Weder sei bekannt gewesen, wann der Gerichtstermin stattfindet, noch habe die Stadt die Klagebegründung öffentlich gemacht und auch nicht, dass die Klage jetzt abgewiesen wurde. Forkel spricht von „Versteckspiel“. Der CDU-Mann weist zudem auf Meyers Position als Aufsichtsratsvorsitzender der DSM Außenwerbung hin. Die Krefelder DSM ist Teil der Ströer-Gruppe und für die Vermarktung der Werbeflächen in Krefeld zuständig. Die Stadt Krefeld wiederum ist mit 49 Prozent an DSM beteiligt. Forkel sagt: „Meyer ist in der Position und in der Verantwortung, diesen Konflikt jetzt zu entschärfen.“ Die Stadt selber nutzt im übrigen diese und andere Tafeln von Ströer Medien, um ihre eigenen Zwecke, zum Beispiel Aktionen des Stadtmarketings, bekannt zu machen.

Thilo Forkel und Miep Tiefers (beide CDU) richten eine Botschaft an Frank Meyer: „Gericht hat entschieden: Werbetafel ist illegal! Und jetzt, Herr Meyer?“ heißt es auf dem Plakat, das die beiden vor der Werbetafel hochhalten. Foto: Thilo Forkel

Hintergrund: Wie ausführlich berichtet, hatte die Stadt Krefeld bei Erteilung der Baugenehmigung an die Firma Ströer Medien missachtet, dass der Werbetafel-Standort Untergath/Hauptstraße sich innerhalb der 40 Meter-Anbau- und Werbeverbotszone der A57 befindet. Diese wird nach geltendem Recht vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn gemessen, die Werbetafel hat demnach einen zu geringen Abstand von nur 17 Metern. Die Untere Bauaufsicht der Stadt Krefeld hingegen glaubte fälschlicherweise, das Verkehrszeichen 330.2 (Autobahn-Ende) sei ausschlaggebend und kam auf einen Abstand von 48 Metern. Obendrein hatte die Krefelder Verwaltung es versäumt, die erforderliche Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde einzuholen.