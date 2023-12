Termine und Anmeldung „Kitsch, Kunst & Co.“ auf dem Sprödentalplatz auch 2024

Die Krefelder Trödelmärkte „Kitsch, Kunst & Co." auf dem Sprödentalplatz finden im kommenden Jahr fünfmal und zwar an folgenden Samstagen statt: 13. April, 25. Mai, 17. August, 14. September und 19. Oktober, jeweils von 7 bis 16 Uhr. Neuwaren sind auf dem Trödelmarkt weiterhin nicht erlaubt. Die Standgebühr für die Asphalt- und Rasen-Schotterplätze sowie für die selbst abgesteckten Plätze am Rand wurde gegenüber dem Vorjahr nicht angehoben und beträgt jeweils 35 Euro. Die Jahreskarten für bisherige Trödler werden vom 19. bis 23. Februar ausgegeben. Neutrödler haben die Möglichkeit, vom 26. Februar bis 1. März die Jahreskarten auf der Internetseite www.krefeld.de/kitschkunstundco unter den angegebenen Kontakten zu erwerben.