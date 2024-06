Kinderbetreuung in Krefeld Die Planungen für eine Kita an der Griesbacher Straße schreiten voran

Eine neue Kita mit sechs Gruppen, in der bis zu 110 Kinder betreut werden können, soll schon bald in Oppum entstehen. Für die Kindertagesstätte mit inklusivem Tagespflegestützpunkt an der Griesbacher Straße möchte die Stadt Krefeld nun einen Bebauungsplan aufstellen lassen, um die nötigen planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Entsprechende Vorlagen befinden sich aktuell im Gremienrundlauf. Am Donnerstag, 20. Juni, beschließt der Rat.