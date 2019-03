Leuther Straße in Hüls: Kita wird für 1,8 Millionen Euro umgebaut

Die Kita an der Leuther Straße 15 in Hüls soll für die Betreuung der unter Dreijährigen ertüchtigt werden. Foto: Stadt

Krefeld Die Kindertagesstätte an der Leuther Straße in Hüls soll ab August umgebaut, erweitert und modernisiert werden. Bis zu 75 Kinder ab vier Monaten bis zur Einschulung werden dort betreut. Ende 2020 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

(RP) Der Unterausschuss für Ausbau der Kindertagesbetreuung der Stadt Krefeld hat dem Umbau und der Erweiterung der Kindertageseinrichtung (Kita) Leuther Straße 15 in Hüls zugestimmt. An der Kita, die zugleich zertifiziertes Familienzentrum ist, werden aktuell und auch künftig bis zu 75 Kinder ab vier Monaten bis zum Schuleintritt in vier Gruppen betreut. „Bislang war die Kita nur provisorisch für die Betreuung von unter Dreijährigen ausgelegt“, berichtete Angela Naebers vom Zentralen Gebäudemanagement. Nun möchte die Stadt das Raumangebot dauerhaft an die Erfordernisse für die ganz Kleinen anpassen. Die Kosten der Umbaumaßnahme, die voraussichtlich im August beginnt, sind auf Grundlage der vorliegenden Planung auf 1,8 Millionen Euro geschätzt.