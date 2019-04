Alexanderplatz in Krefeld : Alexanderplatz: Feiern unter Kirschblüten

Samtweberviertel Strahlkraft in die ganze Stadt hat der Alexanderplatz mit seinen prachtvollen Kirschblüten. Das nach diesen Blüten benannte Fest findet am kommenden Samstag von 13.30 bis 19.30 Uhr statt.

Ein rosafarbener Teppich aus Blütenblättern erwartet Besucher des Kirschblütenfests auf dem Alexanderplatz am kommenden Samstag, 27. April. Auch wenn die Haupt-Blüte der prachtvollen Bäume dann schon den Zenit überschritten hat, bildet das Ensemble des von denkmalgeschützten Häusern umrahmten kleinen Parks einen wunderbaren Rahmen für ein buntes und multikulturelles Nachbarschaftsfest. Zum fünften Mal jährt sich in diesem Jahr das Kirschblütenfest, das sich im Veranstaltungskalender der Stadt – und vor allem des Samtweberviertels – inzwischen fest etabliert hat.

„Sicherlich war es ein gewisses Risiko, diesen späten Termin zu wählen“, sagt Mit-Organisator Roland Boosen vom Bürgerverein Bahnbezirk mit Blick auf die namengebende Kirschblüte. Diese vorauszusagen sei eine Kunst, Boosens Frau führt seit vielen Jahren darüber Protokoll, wann die Blüten in voller Pracht zu sehen sind – und das ist meist zwischen dem 10. und 20. April. Dass es in diesem Jahr vielleicht schon vorbei sein würde, hatten die Veranstalter von vornherein in Kauf nehmen müssen. Denn wegen der Osterfeiertage sei kein anderer Termin in Frage gekommen, erklärt Boosen. „Aber da stehen wir zu“, sagt er. Denn die Veranstaltung habe auch ohne Bäume in voller Blüte viel zu bieten. „Unser Fest hat über den Bahnbezirk hinaus Strahlkraft in die ganze Stadt“, sagt Boosen selbstbewusst. Es sei eine „Lobby für den Alexanderplatz und das Samtweberviertel“. „Mit unserem Fest wollen wir das urbane Gefühl des Innenstadtbezirks erlebbar machen“, sagt Boosen.