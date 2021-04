Frühling in der Seidenstadt : Krefeld im Kirschblütenrausch

Krefeld Als Alleebaum hat sich die japanische Zierkirsche in Krefeld nicht durchsetzen können. Ihre niedrige Wuchshöhe behindert den Straßenverkehr. An der Waldhofstraße zeigt sie für wenige Wochen ihre ganze Pracht. Baum und Straße haben eine interessante Geschichte.

Wer im Frühling die Waldhofstraße befährt, hat das Gefühl, unter der rosa gemaserten Stuckdecke einer Barockkirche dahinzugleiten. Die dicht an dicht gepflanzten breitkronigen japanischen Zierkirschen stehen in voller Blüte und tauchen die verkehrsberuhigte Alleestraße in ein lichtes rosafarbenes Blütenmeer. Rund 14 Tage erstrahlen sie in voller Pracht, dann verblühen sie wieder und beginnen auf die Straße zu rieseln.