600 Jahre Tradition Kirmes eröffnet auf Altem Marktplatz Uerdingen

Die Kirmes in Uerdingen findet von Freitag, 19., bis Dienstag, 23. Juli, statt. Auf dem historischen Marktplatz der Rheinstadt sind 14 große und kleine Geschäfte vertreten. Die Kirmes- beziehungsweise die Jahrmarktstradition in Uerdingen ist fast 600 Jahre alt. Im Februar 1462 verlieh Erzbischof Dietrich von Köln den Rheinstädtern einen „neuen Jahrmarkt“, der am St. Laurentiustag (10. August) abgehalten werden sollte. Der Bezirksvorsteher Jürgen Hengst eröffnet am Sonntag, 21. Juli, um 12 Uhr die Kirmes vom Balkon des Uerdinger Rathauses durch das traditionelle Schwenken seines Zylinders. In diesem Rahmen wird auch das neue Uerdinger Prinzenpaar vorgestellt. Für eine die musikalische Begleitung sorgen wie immer die Spielfreunde Uerdingen 1927. Für die kleinen Kirmesbesucher sind die beliebten Kinderfahrgeschäfte der Schaustellerfamilien Dreßen (Mini-Jet), Römgens (Disneyland) und Lenz (Kinderkettenflieger) vertreten. Ein Autoscooter darf natürlich auf dem Kirmesplatz nicht fehlen. Ausspielungsgeschäfte, Imbissbuden und Biergartenbetriebe laden zum Kirmesrundgang und zum Verweilen ein. Ein Aktionstag mit verbilligten Preisen findet am 22. Juli statt. Die Kirmes endet tags darauf um circa 22 Uhr mit dem Höhenfeuerwerk am Rhein, das von der Mündelheimer Rheinseite abgefeuert wird. Während des Feuerwerkes dürfen auf dem Deich nur die offiziellen Wege betreten werden. Öffnungszeiten: Freitag, 19. Juli, 16 bis 23 Uhr Samstag, 20. Juli, 14 bis 23 Uhr Sonntag, 21. Juli, 11 bis 23 Uhr, Montag, 22. Juli, 14 bis 23 Uhr.