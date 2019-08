Kirche in Krefeld : Weihbischof kommt zur Königshofer Groschenkirmes

Krefeld Die Gemeinde Herz-Jesu lädt für das Wochenende vom 7. September zum Kirchfest mit Groschenkirmes ein.

Am Sonntag, 8. September, beginnen viele fleißige Helfer schon zeitig am Vormittag, um alles für die Groschenkirmes um 14 Uhr aufzubauen. Zahlreiche Spielstände stehen für Klein und Groß bereit; natürlich auch das traditionelle handgezogene Karussell für die Kleinsten. Kinder und Jugendliche, die eine Schicht an einem der Spielstände übernehmen möchten, können sich Sonntag um 12 Uhr auf dem Gelände zur Einteilung einfinden.

Eine Besonderheit in diesem Jahr: Weihbischof Dr. Johannes Bündgens kommt am Sonntag, 8.September, zur Groschenkirmes und Interessierte haben die Gelegenheit mit ihm ins Gespräch zu kommen.

Der Erlös des Kirchfestes geht je zu einem Drittel an die brasilianische Partnergemeinde in Uirauna, in die Jugendarbeit und notwendige Anschaffungen in Herz Jesu Königshof.