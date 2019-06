Kirchenmaler Lichtenberg gestorben : Als St. Cyriakus fast weiß geblieben wäre

Hüls In Hüls ist jetzt unter großer Anteilnahme ein Mann zu Grabe getragen worden, dem maßgeblich zu verdanken ist, dass St.Cyriakus prachtvoll ausgemalt wurde: Karl-Heinz Lichtenberg. Fast wäre die Kirche weiß geblieben.

Wer St. Cyriakus nur aus jüngerer Zeit kennt, wird es kaum glauben: Bis Anfang der 90er Jahre war diese farbenfrohe Kirche innen schlicht weiß ausgemalt. 1992 stand eine Sanierung an, und es entbrannte in der Gemeinde die Debatte, ob man sie ausmalen und damit den ursprünglichen Zustand wieder herstellen sollte. Ein Mann hat sich maßgeblich für die Farbrestaurierung ausgesprochen und konnte die Gemeinde überzeugen: Karl-Heinz Lichtenberg. Der Hülser Malermeister ist nun gestorben; am Montag fand unter großer Anteilnahme die Trauerfeier in der Kirche statt, die er so entscheidend mitgeprägt hat.