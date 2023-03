Missverständliche Äußerungen Kirchengemeinde Krefeld-Forstwald nicht aufgelöst

In der vergangenen Woche sorgte ein Zeitungsbericht über Forstwald für Unruhe in der evangelischen Gemeinde. Grund war ein Nebensatz, in dem zu lesen stand, die Gemeinde sei aufgelöst. „Mittlerweile hat sich das aufgeklärt. Es basierte auf einem Missverständnis. Das än­dert aber nichts daran, dass es falsch ist. Richtig ist, dass die Gemeinde Forstwald nicht mehr selbstständig ist. Das ist aber schon seit sehr langer Zeit so, ich denke, gut 50 Jahre. Es ist heute der Bezirk Forstwald in der Gemein­de Alt-Krefeld, die die Alte Kirche in der Innenstadt, die Erlöserkir­che in Lindental und die Johannes­kirche in Forstwald umfasst“, erläutert Gerhard Herbrecht, einer der beiden Pfarrer der Gemeinde.