Die Stadtwerke Krefeld stehen für Integration und Toleranz. Das belegen die Verantwortlichen nun durch eine offene und offensive Unterstützung des Christopher-Street-Days (CSD) in Krefeld am 21. August. Dafür hat das Unternehmen eine Straßenbahn in Regenbogenfarben lackiert. Sie ist regulär im Fahrbetrieb unterwegs. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)