Kirche in Krefeld Wie geht es mit St. Mariä Himmelfahrt weiter?

Aktuell ist geplant, dass der Umbau in zwei Phasen stattfindet. In Phase eins sollen insgesamt 1500 Urnenplätze geschaffen werden. Zum einen in Form von sogenannten Höfen im Kirchenschiff und als Urnenwände in der Werktagskapelle. Dabei werde darauf geachtet, dass die freie Sicht auf den Kreuzweg links und rechts an den Kirchenwänden bestehen bleibt. Auch ginge es in dieser Bauphase um den Bau einer Toilettenanlage, eines Büros und eines Hauswirtschaftsraums. In der zweiten Phase sollen rund 500 weitere Plätze hinzukommen, darunter mehrere Gemeinschaftsgräber an der Hauptwand des Kapellenraumes. Die bunten Kirchenfenster würden dann „aufwendig saniert“ werden, so Diakon Dröge.