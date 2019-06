Serie Sauberer Südbezirk : „Upcycling“ – wie Müll richtig Spaß macht

Laura trägt das Roboterkostüm, das die Kinder der Kita Märklinstraße unter anderem aus Katzenfutter-Dosen gebastelt haben. Bei einer Modenschau im Rahmen des Stadtteil-Kulturfests am 6. Juli zeigen die Kinder ihre Werke. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Müll ist nicht gleich Müll. Bei einem Upcycling Projekt lernen Kita-Kinder, was aus sogenanntem wertfreien Material noch alles gemacht werden kann. Zum Beispiel Laufsteg-taugliche Kostüme.

Kleidung, Instrumente und Spiele: Die Kinder der Städtischen Kindertageseinrichtung Märklinstraße basteln in ihren Gruppen eine Vielzahl verschiedener Dinge aus Müll. In dem Projekt „Der Dreck muss weg“ wird dem Nachwuchs spielerisch und kreativ Mülltrennung und Müllvermeidung näher gebracht.

Vor über drei Jahren fand das Projekt seinen Ursprung. Bei Mitmachaktionen auf der Kinder-Expo und dem Stadtteil-Kulturfest wurden aus Sand, alten Strumpfhosen und Luftballons Jonglierbälle gebastelt. Denkanstoß gaben die stadtbekannten, überquellenden Container an der Seyffardtstraße, die Sichtweite zur Kindertagesstätte stehen. Aus den einzelnen Aktionen resultierte die Idee, ein Upcycling-Projekt zu etablieren.

Info Im Einsatz für mehr Sauberkeit im Quartier Der Südbezirk soll sauberer werden. Dafür setzen sich Lokalpolitiker, örtliche Bürgervereine, Schulen, Kitas und Anwohner ein. Wir stellen in unserer neuen Serie Menschen vor, die für die Sauberkeit in ihrem Quartier kämpfen.

„Irgendwo müssen wir anfangen und wir suchen den Weg über die Kinder“, berichtet Projektleiterin Rita Akuinor, die ihre Kolleginnen schnell überzeugen konnte. Mittlerweile gehört das Upcycling zum Alltag in der Kindertagesstätte. Als eine Form des Recyclings werden beim Upcycling vermeintlich nutzlose Stoffe in neuwertige Produkte umgewandelt. „Die Gruppen haben alle ihren eigenen Schwerpunkt – manche basteln Kleidung, andere bauen Spiele“, erklärt die Leiterin der Kindertageseinrichtung, Sabine Bender. Das Angebot wächst stetig, da immer mehr Ideen von den Erzieherinnen herangetragen werden. Das Repertoire an selbstgebauten Dingen ist mittlerweile gigantisch: Aus Dosen werden Trommeln, aus Getränkekartons ein Portemonnaie oder eine Gitarre mit Gummibändern als Saiten. Alte Plastiktüten werden zur Kordel umfunktioniert um daraus Beutel zu häkeln. Bekannte Spiele wie „Mikado“ oder „Mensch ärgere dich nicht“ werden aus alten Kartons, Kunststoffdeckeln und Farbe nachgebaut. Alte Plastikflaschen werden mit Sand befüllt, beklebt und als Kegel genutzt, aus Holzdübeln und Bierdeckeln werden Kreisel. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Für die Kinder ist es ein besonderes Vergnügen sich mit Spielen zu beschäftigen, die sie selbst gebaut haben. Nicht bespielt wird hingegen die gebastelte Kleidung. Als Teil einer Modeshow auf dem „Großen Müllfest“, das am Samstag, 15. Juni, in der Kindertageseinrichtung statt findet, werden die Stücke präsentiert. Neben Hüten und Jacken aus Zeitungspapier oder Handtaschen aus Getränkekartons, wird auch ein Roboterkostüm vorgeführt. Zusätzlich finden Mitmachaktionen für die Besucher statt. Ein ähnliches Konzept ist bereits für das Stadtteil-Kulturfest vor der Fabrik Heeder am Samstag, 6. Juli, vorgesehen.