Verkehrserziehung in Krefeld Kinderstadtpläne für kleine Entdecker ab sofort erhältlich

Themen wie Dunkelheit, hohe Geschwindigkeiten und der „Tote Winkel“ werden in Form von kindgerechten Texten dargelegt und erläutert. „Eine eigenständige und regelmäßige Teilnahme am Straßenverkehr kann Kindern sowie Eltern einen selbstbewussten und verantwortungsvollen Umgang mit Gefahrensituationen ermöglichen“, weiß Zimmermann aus Erfahrung. Kindern sollte demnach nicht vermittelt werden, stetig gefährliche Stellen zu meiden. Vielmehr liege Potential darin, ihnen die möglichen Gefahren in Theorie und Praxis aufzuzeigen. „Übungsmethoden wie ‚Kinder bringen Eltern zur Schule‘ sind denkbare Herangehensweisen für das Erkennen, wie weit das eigene Kind im Umgang mit dem Straßenverkehr ist.“