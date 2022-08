Tag für Kinder in Krefeld : Rund um Stadtwaldspielplatz gibt es Kinderspaß zum Weltkindertag

Krefeld Mit von der Partie ist am 11. September übrigens auch das Theater Krefeld, das mit insgesamt neun Darbietungen über den ganzen Tag die Besucher begeistern wird.

Der 11. September soll ein Tag für Kinder in Krefeld sein. Dann findet auf den Wiesen rund um Stadtwaldspielplatz und Stadtwaldhaus das große Familienfest zum Weltkindertag statt. „Traditionell machen wir das am zweiten Sonntag im September. Ganz genau am 20. können wir es normalerweise nicht machen, weil da natürlich niemand Zeit hätte, wenn es, wie dieses Jahr, unter der Woche ist. Außerdem müssen wir andere Veranstaltungen im Auge haben und so kommen wir auf den 11. September“, erklärt Sonja Pommeranz, Leiterin des Jugendamts.

50 Stände sind es in diesem Jahr wieder. „Wir sind sehr froh, dass wir wieder mit der vollen Zahl Stände an den Start gehen können, nachdem wir im Vorjahr coronabedingt nur die Hälfte der Stände hatten“, freut sich Pommeranz. Wichtig sei vor allem, dass sich alles um die Kinder dreht. „Wir haben ausdrücklich zur Bedingung gemacht, dass an jedem Stand auch etwas zu spielen ist. Reine Infostände gibt es nicht“, erläutert Perey, der sich auch über einige Neuheiten freut. „Wir sind sehr froh, dass der Luftballonkünstler Thorsten Warnke da ist. Außerdem haben wir jetzt zwei Bühnen. Eine am Spielplatz und eine am Stadtwaldhaus, auf denen unter anderem die Musikschule und Tanzschulen Auftritte haben werden. Die Tanzschulen werden auch um 13.20 Uhr einen ersten Flashmob haben. Danach können die Kinder den Tag über mit ihnen üben und dann beim zweiten Flashmob um 15.20 Uhr mit dabei sein“, sagt er. Mit von der Partie ist übrigens auch das Theater Krefeld und Mönchengladbach, das mit neun Darbietungen über den ganzen Tag die Besucher begeistern wird. Darunter fallen Ballett, Tanzen für alle oder Musical-Hits zum Mitsingen.