Krefelder Schulsozialprojekt : 100 Lieblingsspeisen im neuen Kinderkochbuch

Krefeld Leibgerichte aus 23 Nationen finden sich im „Kinderkochbuch der Kulturen“, für das Krefelder Schüler die Rezepte geliefert haben. Das gemeinsame Lieblingsessen sind überraschenderweise weder Spagetti noch Pommes frites.

Zum Hintergrund: Die Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom.ZFB) baut die kommunale Schulsozialarbeit weiter aus. Insbesondere an den Grundschulen wurden neue Funktionen geschaffen, für die der „Start“ unter Corona-Bedingungen eine besondere Herausforderung war. Viele Kontaktmöglichkeiten, die sich im „normalen“ Schulalltag ergeben, fielen vor allem im Frühjahr dieses Jahres weg. Pausen- und Gruppenangebote oder Besuche in den Klassen waren nicht möglich. Dennoch haben es die Fachkräfte geschafft, Kontakte zu den Schülern zu ermöglichen oder aufrechtzuerhalten. So erzählten an fünf Krefelder Grundschulen die Schulsozialarbeiter den Schülern in Briefen von sich und schickten ihnen ein eigenes „Lieblingsrezept“ zusammen mit einer Vorlage für eine „Rezeptantwort“.