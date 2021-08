Filme in der Fabrik Heeder : Kinder-Kino Spunk startet mit „Lotta-Leben“

Filme in der Fabrik Heeder

Aufnahmen am Set bei den Dreharbeiten zu „Mein Lotta-Leben“ in Leverkusen Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Krefeld Ein Indianer, der gar nicht so wirkt wie ein Häptling, eine Weihnachtsmann-Tochter, die Ambitionen hat, die erste Weihnachtsfrau zu werden, und Kult-Mädchen Lottastehen im Kinderkino auf dem Programm. In den Filmen geht es immer um Freundschaft.

(ped) Wer etwa neun Jahre alt ist und gerne liest, der ist Fan von Lotta. Das Mädchen, das mit seinen Freunden Cheyenne und Paul die Bande „Die wilden Kaninchen“ gegründet hat, erlebtin zig Bänden etliche Alltags-Abenteuer. Und inzwischen auch auf der Leinwand. Mit „Mein Lotta-Leben - Alles Bingo mit Flamingo“ startet das „Spunk“-Kino für Kinder am Sonntag, 2. September, wieder mit seinem Programm. Die „wilden Kaninchen“ haben eine Mission: Sie wollen auf die Party von Berenike, die bedauerlicherweise die Anführerin der (G)Lämmer-Girls ist. Stress ist programmiert. Sogar die Freundschaft zwischen Lotta und Cheyenne wackelt.

Immer sonntags um 10.30 Uhr verwandelt sich die Studiobühne II der Fabrik Heeder in ein Kino mit Kinderfilmen. Weiter geht es am 10. Oktober mit dem Performance-Tanzfilm „Praktisch Galaktisch“. Ob Mensch, Tier oder Pflanze ist beim Protagonisten nicht ganz klar, aber auch nicht wichtig, sobald es anfängt zu tanzen. Es tanzt und rappt sich die Seele aus dem Leib, auf der Suche nach seiner eigenen Identität. Der Film wird im Rahmen des Festivals „Move! – 20. Krefelder Tage für modernen Tanz“ gezeigt. Vor dem Film geht die Compagnie im Gespräch mit den Kindern der Frage der Unbegrenztheit auf den Grund.

Am 7. November läuft „Winnetous Sohn“. Der Film handelt von dem zehnjährigen Max, der einem Indianer ganz und gar nicht ähnelt. Tatsächlich ist er aber nicht nur irgendein Indianer, sondern Häuptling seines eigenen Stammes. Die Karl-May-Festspiele kommen ihm gerade recht. Am 5. Dezember gibt es den dänischen Film „Lucia und der Weihnachtsmann“. Ist der Job des Weihnachtsmanns wirklich Männersache? Auf keinen Fall denkt Lucia, die Tochter des Weihnachtsmanns. Die nächste Weihnachtsfrau zu werden, scheint jedoch nicht so leicht zu sein, wenn im Winterwunderland nur männliche Schüler dazu ausgebildet werden.