Kinderhospiz in Krefeld : Stups will Geschwisterkindern helfen

Stups will Geschwisterkindern helfen

Kinderhospiz in Krefeld

Krefeld Im Kinderhospiz werden Kinder und Jugendliche, die an ihrer Krankheit sterben werden, betreut. Ihre Geschwister leiden sehr unter der Situation, bekommen bisher wenig Hilfe. Das will das Stups Kinderhospiz künftig ändern.

Wenn ein Kind tödlich erkrankt, dann ändert sich auf einen Schlag alles. Die ganze Welt steht Kopf und die Bedürfnisse des erkrankten Kindes stehen über allem. Das Leben dreht sich um Therapien, Hoffnung und die wachsende Gewissheit des bevorstehnden Todes. Was für die Eltern und das Kind selbst schlimm ist, hat auch extreme Auswirkungen auf Geschwister. „Diese Kinder müssen meist extrem schnell erwachsen werden. Es gibt Kinder, die mit acht oder zehn Jahren ganz normal pflegerische Aufgaben ausführen, Katheter austauschen oder dergleichen tun. Aufgaben, mit denen die meisten Erwachsenen überfordert wären. Vor allem emotional“, sagt Diane Kamps, Oberin der DRK-Schwesternschaft Krefeld.

Die Geschwister sind Opfer der Situation, die oft ihr Leben lang darunter leiden. „Es gibt neuerdings Untersuchungen, die zeigen, dass viele dieser Kinder und Jugendlichen tiefe Schuldgefühle haben für jeden Wunsch, den sie hegen - und viele wünschen sich nach eigener Aussage, selbst so krank zu sein, wie das Geschwister, um auch einmal im Mittelpunkt zu stehen, schämen sich aber zugleich tief für den Gedanken“, sagt Anke Kamper. Sie ist im Stups Kinder- und Jugendhospiz Leiterin einer neuen Initiative, die sich genau dieser Kinder annimmt.

Der erste Termin für ein Treffen ist der 10. Oktober, 15-18 Uhr, der Welthospiztag. Zunächst geht es um die Altersgruppe fünf bis zehn Jahre. Kommen darf jedes Kind, dass eine solche Erfahrung gemacht hat, auch wenn das Geschwister bereits verstorben ist. Anmeldungen sind unter KR-589760 oder per Email unter koordination@drk-schwesternschaft-kr.de möglich.

Künftig sollen nämlich genau diese Geschwisterkinder in entsprechenden Altersgruppen zusammengeführt und betreut werden. „Wir werden auch keine Themen vorgeben oder etwas in der Art. Die Kinder und Jugendlichen bestimmen die Themen selbst“, erläutert sie. Ob dann über Trauerarbeit gesprochen wird, über eigene Interessen oder einfach nur gespielt wird, wichtig ist ihr, dass nun die Kinder im Mittelpunkt stehen, die sonst außen vor sind.

Dafür investierte sie im vergangenen Jahr viele Stunden in den Aufbau eines Konzeptes und einer Datenbank. „Mit dieser Datenbank beginnen wir und sprechen die Kinder, deren Geschwister im Stups waren oder sind offensiv an. Aber unser Angebot ist offen für alle Kinder“, erklärt Kamper. Nicht nur mit der Villa Sonnenschein am Helios wollen die Organisatoren daher zusammenarbeiten. „Generell ist jeder willkommen, der solche Erfahrungen gemacht hat“, sagt die Projektleiterin.