St. Clemens in Krefeld : Kinder freuen sich auf ihre erste Heilige Kommunion

In der Pfarrei Maria Frieden im Krefelder Süden gehen dieses Jahr insgesamt 86 Kinder mit zur Kommunion. In der dazugehörigen Gemeinde St. Clemens sind es 44. Greta, Vincent, Nora, Tom und Emil sind fünf von ihnen. Sie erzählen, was sie in ihren Gruppenstunden gelernt haben. In diesem Jahr geht es um das Thema: „Jesus segnet uns.“. Foto: Natalie Urbig