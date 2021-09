Digitale Terminreservierung : Die Krefelder Kinder-Expo 2021 stellt Länder und Kulturen vor

Krefeld Das Jugendamt veranstaltet von Sonntag, 19., bis Mittwoch, 22. September, die neunte Auflage der Freiluftveranstaltung auf dem Außengelände des Freizeitzentrums Süd. 56 Organisationen, Träger und Einrichtungen wirken mit.

Im aus den Vorjahren bekannten „Postzentrum KinderExpo – Grüße aus aller Welt“ des städtischen Kinder- und Jugendschutzes können die Besucher ihre Eindrücke auf kreativ gestalteten Postkarten festhalten und an Freunde, Geschwister oder Bekannte versenden. Am Zelt des Kommunalen Integrationszentrums können die Besucher „mit Bienen um die Wette summen…“ und die Arbeit eines Bienenvolkes vor Ort live erleben. Zudem gibt es die Möglichkeit, selbstgemalte Bienen „kreativ, in vielen Sprachen“ auf Stofftaschen zu gestalten, die anschließend mitgenommen werden dürfen. Auch beim Bühnenprogramm kommen die jungen Besucher voll auf ihre Kosten. An allen Tagen finden kostenfreie Kindertheaterstücke statt, unter anderem durch die Theater- und Schauspielgruppen „Achim Sonntag“, „Die Mimmosen“, „Umwelttheater Unverpackt“ sowie vom „Theater Kreuz und Quer“. Viele weitere spannende Angebote, Mitmachaktionen sowie das vollständige Bühnenprogramm können in der Programmbroschüre unter www.kinderexpo.de eingesehen werden. Eingebunden in ein buntes Rahmenprogramm wird die Kinder-Expo am Sonntag, 19. September, um 12 Uhr eröffnet. Sie kann kostenfrei besucht werden und eignet sich insbesondere für Familien und Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren. Die Öffnungszeiten sind Sonntag, 19. September, von 11 bis 16 Uhr, Montag, 20. September, von 9 bis16 Uhr, Dienstag, 21. September, von 9 bis 18 Uhr und Mittwoch, 22. September, von 9 bis 14 Uhr. Die Organisatoren bitten, die Möglichkeiten der vorherigen digitalen Terminreservierung zu nutzen. Unter www.kinderexpo.de gibt es nach der Registrierung kostenfreie, digitale Eintrittskarten per E-Mail.