Preisverleihung im Kaiser-Wilhelm-Museum Im-Brahm-Künstlergemeinschaft zeichnet die Talente von morgen aus

„Kinder orientieren sich bei ihren Kunstwerken nicht daran, was andere davon halten könnten. Sie zeichnen und malen mit einem lebhaften Vorstellungsvermögen und viel Fantasie oft spontan das, was ihnen in den Sinn kommt. Genau diese unverfälschte Kreativität macht die Malerei von Kindern so aussagekräftig und einzigartig“, sagt Manfred Vogelsänger. Er ist einer der Künstler, die ihr Atelier in der ehemaligen Brotfabrik Im Brahm haben, und Initiator des Wettbewerbs. 40 Kunstwerke hatte eine Fachjury ausgesucht, die bei der großen Im-Brahm-Ausstellung mit Arbeiten der Profis zu sehen waren.