Krefeld: Kind verfängt sich in Astgabel.

Krefeld Die Klettertour in einen Baum endete gestern für ein Kind auf dem Spielplatz am Egelsberg mit einer Fahrt ins Krankenhaus.

Glück im Unglück hatte gestern Nachmittag ein sechsjähriger Junge. Das Kind war auf einen Baum am Spielplatz Egelsberg geklettert. Beim Spielen war es abgerutscht und mit dem Bein in einer Astgabel geraten. Der Junge konnte sich nicht mehr befreien. Die Freiwillige Feuerwehr Traar rückte mit dem richtigen Werkzeug an. Mit einer Brechstange stemmten die Helfer die Äste auseinander und befreiten das Kind, das sicherheitshalber zur Kontrolle ins Krankenhaus kam.