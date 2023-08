Blumentalstraße Kind auf Roller von Kleintransporter erfasst

Am Freitagnachmittag kam es auf der Blumentalstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache befuhr ein Kind mit seinem Cityroller, vom Parkplatz eines Supermarktes aus kommend, die Blumentalstraße. Das Kind fuhr plötzlich hinter einem großen weißen Transporter hervor und wurde von einem entgegenkommenden Kleintransporter, welcher nicht mehr bremsen konnte, erfasst. Der Junge stürzte und erlitt dabei Verletzungen im Gesicht und am Knöchel. Mit mittelschweren Verletzungen wurde der Junge nach einer rettungsdienstlichen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Blumentalstraße in beide Richtungen gesperrt, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.