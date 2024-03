Krefelder Kitas „Kibaz“ sorgt für Sport, Spaß und strahlende Kindergesichter

Schon die Kleinsten haben einen großen Bewegungs- und Entdeckerbedarf. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt für Kinder unter einem Jahr mindestens 30 Minuten körperliche Aktivität pro Tag. Kinder zwischen ein bis zwei Jahren sollten täglich mindestens 180 Minuten in Bewegung sein. Wer den Alltag mit Baby oder Kleinkind aktiver gestalten will, sollte freie Zeit so oft wie möglich als Bewegungszeit nutzen. „Tollen Sie gemeinsam herum, spielen Sie ,Flieger‘ oder krabbeln um die Wette. Lassen Sie zu, dass das Kind Sie als Sportgerät nutzt, sich hochzieht und Spaß dabei hat“, rät ein Experte. Auch Eltern-Kleinkind-Turnen oder Babyschwimmen sei eine tolle Option, um sich gemeinsam zu bewegen.