Karnevalsgesellschaft Verberg : Erstes Prinzessinnenpaar in der Vereinsgeschichte

Zwei Prinzessinnen führen in der kommenden Session die Karnevalsgesellschaft Verberg an. Foto: Sabine Krantzen

Krefeld Lea I. und Helena II. sind die designierten Prinzessinnen der Karnevalsgesellschaft Verberg. Einen Prinzen gibt es diesmal nicht. Die Saison startet am 6. November.

(bk) Die Karnevalsgesellschaft Verberg geht neue Wege. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte werden zwei Mädchen die Narren anführen. Mit den designierten Prinzessinnen Lea I. und Helena II. hat die KG Verberg nicht nur optimistische, sondern auch erfahrene Karnevalistinnen gewählt. Gemeinsam wollen sie nach zwei Jahren Zwangspause wenn irgendwie möglich das Brauchtum wieder in vollem Umfang zelebrieren.

Beide Mädchen haben nicht nur den gleichen zweiten Vornamen, sondern auch einige Jahre an karnevalistischer Erfahrung als Tänzerinnen in der Kindertanzgarde hinter sich. Sie haben ebenfalls die vergangenen zwei Jahre, in denen coronabedingt kaum Karneval gefeiert werden konnte und das Tanz-Training zum Teil nur online stattfand, miterlebt. So heißt das Motto deshalb „Der Globus eiert – Verberg feiert.“