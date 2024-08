Ausbildung in Krefeld Zukunftstechnik für Krefelder Kfz-Azubis

Das verdankt das Ausbildungszentrum den Stadtwerken Krefeld. „Nachdem eines der elektrischen ,London-Taxis’ der SWK einen Unfall gehabt hatte, durften wir die komplette Hochvolttechnik, also Batterie, Antrieb und Nebenaggregate, ausbauen und nutzen“, berichtet Dietmar Lassek. Die Elektromobilität trägt dazu bei, dass die Ausbildung im Kfz-Handwerk immer komplexer wird. So werden alle angehenden Kfz-Mechatroniker in der Hochvolttechnik geschult.