Kostenpflichtiger Inhalt: Krefelder Fußballer in Quarantäne : Corona und Fan-Proteste: KFC hat zwei Probleme mehr

Mit rund 40 Plakaten haben die KFC-Fans ihrem Ärger über die Vereinsführung und die Stadt Luft gemacht. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Am Stadion Grotenburg in Bockum wurden von Fans über 40 Plakate aufgehängt. Derweil befindet sich die Mannschaft des Drittligisten wegen Infektionen in zweiwöchiger Quarantäne.