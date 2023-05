Debatte um neue Veranstaltungshalle für Krefeld Kesselhaus-Projekt wird laut FDP viel teurer als 111 Millionen Euro

Nach der CDU zweifelt auch die FDP-Fraktion das Zahlenwerk der Verwaltung zum Thema Umbau des Kesselhauses zu einer Veranstaltungshalle an. Die Liberalen sprechen sogar von Täuschung und dem Verlust von Vertrauen. Nach Ansicht der FDP-Fraktion setzt die Verwaltung die Öffentlichkeit über die Kosten einer Veranstaltungshalle im Mies-van-der-Rohe-Businesspark zu niedrig an. Die in der Pressekonferenz der Stadtspitze angegebenen Gesamtkosten von 111 Millionen Euro finden laut FDP-Fraktion keine Bestätigung in den Vorlagen für den Rat. Zugleich spricht sich die FDP indirekt dafür aus, noch einmal in die Debatte um den Standort für die Veranstaltungshalle einzusteigen und doch wieder den Theaterplatz ins Auge zu fassen. Planungsdezernent Marcus Beyer räumte in der Ratssitzung am Mittwochabend ein, dass in der öffentlichen Präsentation nicht alle Kosten aufgelistet worden seien – etwa die Kosten für die Parkpalette hinterm Stadthaus.