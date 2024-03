Zweifel an Korrektheit der Prüfung durch die Bezirksregierung Kesselhaus-Kritiker lassen nicht locker

Die politische Auseinandersetzung über den mehr als 120 Millionen Euro teuren geplanten Bau einer städtischen Veranstaltungshalle am denkmalgeschützten Kesselhaus auf dem Mies-van-der-Rohe-Campus in Inrath bleibt spannend. CDU und FDP sehen Anzeichen für Rechtsverstöße bei der Ausschreibung und der Vergabe an den Krefelder Wolf Reinhard Leendertz, der inzwischen nicht mehr aktiv mit im Boot ist. Die Stadtverwaltung sieht das anders und frohlockte deshalb über die Einschätzung der Kommunalaufsicht, dass es nichts am Verfahren zu beanstanden gebe. Die Stadtverwaltung hatte die sie bestätigende Entscheidung der Bezirksregierung Düsseldorf öffentlich gemacht.