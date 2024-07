Christdemokratin bekommt Rückendeckung Kerstin Radomski soll nächstes Jahr erneut für den Bundestag kandidieren

Kerstin Radomski möchte erneut in den Deutschen Bundestag einziehen, dem sie seit 2013 als Mitglied der CDU-Fraktion angehört. 2009 hatte sie ihren ersten Versuch gestartet. Damals mit starken 35,1 Prozent noch erfolglos. 2017 dann wurde sie sogar direkt gewählt. Und ihr politischer Weg in Berlin für ihren Wahlkreis 114 Krefeld-Nord/Moers/Neukirchen-Vluyn soll noch nicht am Ende angelangt sein.