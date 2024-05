Bewegung in der CDU-Fraktion Krefeld Kerstin Jensen scheidet aus dem Rat aus – Simone Roemer rückt nach

Jensen erklärte, wer sich ehrenamtlich in Parteien und politischen Gremien einbringe, verdiene höchste Anerkennung. „Viele Kolleginnen und Kollegen im Rat werde ich gerade auch in diesem Sinne sehr vermissen.“ Wer sie kenne, wisse, dass sie immer vollen Einsatz bringen wolle. „Ich habe mich in den letzten Jahren 100 Prozent im Stadtrat und 100 Prozent für meine Mandanten ins Zeug gelegt. Politik und Selbstständigkeit zu verbinden, hat sich als schwieriger erwiesen, als mir im Vorfeld bewusst war. Auch insofern ist für mich nun der Moment gekommen, Abschied vom kommunalen Mandat zu nehmen, um mich künftig komplett auf meine Tätigkeit als Juristin zu fokussieren.“ Allen, die sie in den vergangenen Jahren mit Rat und Tat unterstützt hätten, danke sie von ganzem Herzen. „Ich hoffe, dass ich ein wenig davon zurückgeben konnte.“