Aufatmen für Eltern Keine Mehrwertsteuererhöhung für Kita- und Schulessen

An den Offenen Ganztagsschulen gibt es hingegen keine einheitlichen Preise, wie die Sprecherin weiter erklärt. Das hat folgende Gründe: „Die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsschulen der Stadt Krefeld wird über verschiedene Caterer sichergestellt, die von den jeweiligen Trägern oder Kooperationspartnern beauftragt werden. Aufgrund der verschiedenen baulichen Voraussetzungen der Schulen kann kein einheitliches Verpflegungssystem eingeführt werden. Hierdurch kommt es zu preislichen Unterschieden an den verschiedenen Schulen. Die Stadt Krefeld bezuschusst jedes Mittagessen mit etwa 1,90 Euro. Letztendlich liegt der durchschnittliche Preis, den die Eltern für ein Mittagessen zahlen, bei 2,70 Euro. Im Schuljahr 2021/22 wurden etwa 28 Prozent der Essen an den Offenen Ganztagsschulen aus BuT-Leistungen finanziert.“