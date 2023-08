Nach Feuer im Chemiebetrieb Keine Gefahr für Krefeld durch Brand in Kempen

Seit den frühen Morgenstunden brennt es in einem Chemiebetrieb an der St. Huberter-Straße in Kempen. Die Feuerwehr Krefeld unterstützt die Einsatzkräfte des Kreises Viersen vor Ort. Im Bereich des Krefelder Nord-Westen hat die Krefelder Feuerwehr einen Messeinsatz durchgeführt. Hierbei konnten, wie die Feuerwehr jetzt mitteilte, keine erhöhten Messwerte im Krefelder Stadtgebiet festgestellt werden. Eine Gefahr für die Krefelder Bevölkerung besteht somit nicht.