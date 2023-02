Zukunft des Standortes Krefeld ungewiss Verdi: Keine Annäherung mit dem Kaufhof-Management

In Krefeld wird weiter gezittert und gehofft: Die Zukunft des Warenhaus-Standortes Kaufhof ist weiterhin ungeklärt. Die Beschäftigten am Neumarkt in der Innenstadt verfolgen das Geschehen derzeit gleich auf zwei Feldern. Zum einen wird sich im Zuge des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) klären, ob die Krefelder zu den 40 bis 90 von 131 gehören, die von einer Schließung betroffen sein könnten. Zum anderen verfolgen sie, wie ihre Arbeit demnächst finanziell geschätzt wird. Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi verlangt die Rückkehr in den Flächentarifvertrag für den Einzelhandel.