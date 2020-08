Aus den Krefelder Vereinen : Hülser sagen Karnevalssitzungen für 2021 ab

Im Hülser Karneval 2021 bleiben die Säle leer. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld-Hüls Närrische Veranstaltungen in der Karnevalssession sorgten in diesem Jahr für Corona-Hotspots. Eine Wiederholung dieser Ereignisse wollen die Verantwortlichen in den vier Hülser Karnevalsvereinen verhindern und sagten deshalb alle Sitzungen für 2021 ab.

Keine guten Nachrichten für die Karnevalisten in Hüls: Wegen der Pandemie wird es im kommenden Jahr keine jecken Sitzungen in Veranstaltungsräumen geben. Das teilten Dienstagabend die vier Hülser Karnevalsvereine, KKG Nette Stölle Jonges 1927, Komitee Karnevalszug Hüls 1979, Sechserrat der katholischen Jugend Hüls und Jux und Klamau des HSV, mit. „Wir haben uns nach internen Beschlüssen und gemeinsamer Rücksprache dazu entschlossen, den Saalkarneval und die zahlreichen damit verbundenen Veranstaltungen für das Jahr 2021 abzusagen. Diese Entscheidung wird auch zu diesem frühen Zeitpunkt mit voller Konsequenz getragen, egal in welcher Form sich die Pandemie bis zum Frühjahr entwickeln wird“, betont Stefan Schleupen, Vorsitzender des Sechserrates der katholischen Jugend Hüls.