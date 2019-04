Förderanträge abgelehnt : Kein Geld vom Bund für Krefelds Sportstätten

Krefeld (bk) Krefeld bekommt keine finanzielle Unterstützung vom Bund bei der Sanierung des Grotenburg-Stadions sowie der Weiterentwicklung der Bezirkssportanlage Horkesgath. Das ist das Ergebnis der Beschlüsse zum „Förderprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“, das jetzt bekannt wurde.

Die SPD ist enttäuscht über die Ablehnung der entsprechenden Förderanträge, hatte die Verwaltung sie doch auf ihren Hinweis hin eingereicht. „Anscheinend ist die Lobby des Krefelder Sports im Deutschen Bundestag nicht so groß, wie sie sein könnte“, bedauert Klaus Kokol, sportpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und sagt weiter: „Gerade die Weiterentwicklung der Bezirkssportanlage Horkesgath steht ganz im Sinne des Förderprogramms, Sport- und Freizeiteinrichtungen in ihrer zentralen Rolle für die soziale und gesellschaftliche Integration zu stärken. Die Fördergelder wären an dieser Stelle sehr gut investiert gewesen und hätten zudem städtische Mittel für andere Projekte freigesetzt.“

Über die Vergabe der Fördermittel hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages zu entscheiden, in dem auch die Krefelder Bundestagsabgeordneten Kerstin Radomski (CDU) und Otto Fricke (FDP) sitzen. Das Augenmerk habe bei Radomski, so die Kritik der SPD, offenbar nicht auf ihrer Heimatstadt gelegen. So habe sie in den sozialen Medien stolz einen Förderzuschuss für den Sport- und Freizeitpark Moers verkündet. Es sei schade, dass die Notwendigkeit und das Potenzial der eingereichten Krefelder Projekte nicht erkannt worden seien und die erforderliche Unterstützung durch die Abgeordneten ausblieb.