Polizeieinsatz in Krefeld Kehrte Einbrecher zum Tatort zurück?

Krefeld · Gleich zweimal hat sich ein Unbekannter am Donnerstag an der Carl-Schurz-Straße an einem Haus zu schaffen gemacht. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

03.02.2023, 15:31 Uhr

Wie auf dem Symbolbild war auch in Krefeld die Scheibe der Terrassentür zerbrochen. Foto: dpa/Daniel Maurer